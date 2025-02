Incêndio na Globo: Sisters estranham movimentação de helicópteros no BBB 25

Sem saber que o complexo da Globo foi atingido por um incêndio, as sisters comentaram: "É muito louco, né? Tá passando helicóptero, bombeiro, pode ter acontecido uma parada sinistra, um incêndio, e a gente não sabe de nada", disse a musa fitness.

Camilla também observou que as aeronaves estão passando pelo local desde o início da tarde. Mesmo assim, as participantes não se alarmaram, mudando de assunto logo na sequência. "Será que a gente sai do Tá Com Nada hoje?", questionou a trancista.

Procurado por Splash, a comunicação da Globo confirmou que o incêndio está ocorrendo em um local distante do confinamento. Já com 40 militares de sete unidades atuando no combate ao fogo, de acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas só afetaram a cidade cenográfica de "Dona de Mim", próxima novela das sete.

