Globo é atingida por incêndio no Rio de Janeiro

O Corpo de Bombeiros e a Brigada da Globo estão combatendo um incêndio nos Estúdios Globo, em Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (18).

O que aconteceu

O incêndio atinge a cidade cenográfica da novela "Dona de Mim", próxima novela das sete. A informação foi confirmada em nota pela Globo.

Não havia gravação no local no momento e não há feridos, segundo a emissora. Vídeo da prefeitura mostra fumaça no local.