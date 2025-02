Hana Khalil relata ter sofrido importunação sexual: 'Precisei me proteger'

A influenciadora e ex-BBB Hana Khalil, 28, usou seu perfil do Instagram para relatar um crime de importunação sexual que sofreu em um restaurante do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Um dia após a morte de sua avó, Hana conta que foi até um restaurante com seu namorado para se distrair. Apesar de estar aérea por conta do luto, a influenciadora relata que logo percebeu a movimentação estranha de um homem que estava próximo de sua mesa.

Em um vídeo publicado no Instagram, Hana Khalil descreve que o criminoso mostrou o pênis enquanto a encarava. "A gente estava num clima leve, eu estava começando a relaxar. (...) Aí o meu olhar de relance, vê esse homem que devia ter uns cinquenta, sessenta anos, deduzi eu, ele estava afastando o short dele, me mostrando o pênis, de perna aberta e olhando para a minha cara. Toda mulher sabe qual é esse olhar, né? Um olhar que analisa o seu corpo e olha para o seu olho".