Se perdeu? Brothers criticam rumo de Aline no BBB: 'Fiquei com pena'

De volta ao quarto, Daniele afirmou que os aliados precisam encontrar uma forma de alertar Aline, já que este é o segundo Sincerão em que ela "se perde" nas falas.

A ginasta ainda comentou sobre a relação da policial com Diogo Almeida. "Tá todo mundo enxergando coisas relacionadas ao relacionamento que ela tá tendo aqui dentro, e assim... Não tem como a gente falar, entendeu? Tipo assim, Eu e a Gra a gente tem um visão de homem, do homem que cuida, que te trata como uma rainha. Ele não precisa te dar milhões de coisas, mas ele te dando o principal que é o cuidado te tratando, dentro das possibilidades dele, como uma rainha", disse.

Já Gracyanne disse que está bem e Aline perdeu a chance de chamar alguém que a levou para o Paredão. "Ela perdeu o minuto dela", disse. "Não falou nada com nada (...) Fiquei com 'mó' pena dela. Ficou sem lógica".

Eu gosto da Aline. Acho que uma pena, uma mulher tão foda que chegou aqui com um texto de ser empoderada tenha se perdido desse jeito. Mas respeito também... Nessa história toda, o que acho mais triste é a amizade dela e do Vini Gracyanne Barbosa

