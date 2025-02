Gracyanne conta história com Belo e sister reage no BBB: 'Destino'

Na área externa do BBB 25 (Globo), Gracyanne conversou com dona Delma sobre seu relacionamento com o ex-marido Belo.

O que aconteceu

A influenciadora contou que namorou com o cantor ainda na adolescência. "Eu conheci o Belo com dezesseis. A gente namorou quando eu tinha dezesseis anos. Eu era muito garota e ele estava voando já".