Globo 'pipocou' em Sincerão com júri de ex-BBBs, diz Chico Barney

A Globo "pipocou" na dinâmica do Sincerão com júri de ex-BBBs, afirmou Chico Barney em bate-papo com Bárbara Saryne no Central Splash desta terça-feira (18).



Muita gente reclamou da performance do júri composto por Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande. Havia uma expectativa clamorosa pela participação desses três ex-BBBs icônicos que, particularmente, talvez não tenham feito um grande trabalho ontem.

Chico Barney

Em seguida, o colunista do UOL e Bárbara Saryne usaram as plaquinhas do próprio Sincerão para opinar sobre a dinâmica. "Mandou bem" ou "pipocou"? E os dois optaram pela segunda opção. Para Chico, a produção do programa foi responsável por isso.