Gil do Vigor discorda de ex-BBBs e diz quem foi o Craque do Jogo no BBB 25

A dinâmica contou com três ex-BBBs como jurados. Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande tiveram que julgar se cada participante mandou bem ou pipocou ao argumentar sobre outro jogador.

Ao fim do Sincerão, os três escolheram Guilherme como o melhor argumentador. Para eles, o fisioterapeuta foi direto e se expressou bem durante a dinâmica.

No entanto, na visão de Gil do Vigor, o Craque do Jogo se posicionar em mais momentos, do que apenas no ao vivo. "Teve um equívoco na definição do que é o Craque [do Jogo]. Tudo bem que tem aquele um minuto para você argumentar, mas eu acho que o Craque do Jogo Não se resume a esse um minuto".

O Big Brother tem câmeras 24h. O seu tempo ali [na dinâmica] conta, mas toda a dinâmica conta. A Aline, eu acho que foi a Craque do Jogo, tanto no momento dela expor a Gracyanne, como depois, que ela continuou debatendo, ela não arregou, não baixou (...) mas os jurados levaram em consideração apenas os 60 segundos que cada um teve para argumentar Gil do Vigor, no Mais Você

