Geisy Arruda acusa ex de violência psicológica: 'Ele me manipulou'

Segundo Geisy, em dezembro, Rodrigo se mudou de "mala e cuia" para sua casa. "Ele falou: 'Eu quero construir uma vida com você. Você é a mulher da minha vida.' [...] Eu achava que tinha encontrado o homem da minha vida."

Ela diz que passou a mantê-lo em sua casa, em São Paulo, mas pagando as despesas dele no Rio, além de ajudá-lo com outros gastos. Geisy afirma que pagou roupas, sapatos, uma cirurgia odontológica, a pensão da filha de Rodrigo e uma advogada para que ele pudesse se defender em um caso de pensão alimentícia. Ela estima que gastou cerca de R$ 20 mil com o ex.

Ele falava: 'A gente tem duas casas, a do Rio e a de São Paulo'. Mas era mentira, porque a casa de São Paulo era minha, a do Rio eu que mantinha. Assim, ele me manipulava.

Geisy Arruda

Ao longo do relacionamento, ela passou a perceber sinais de possessividade e ciúmes. Rodrigo teria tentado afastar Geisy da família e de seu empresário, além de ter insistido para que a influenciadora demitisse o jardineiro e o eletricista. Ela afirma que, ao longo do relacionamento, também foi traída por Rodrigo.

Segundo Geisy, Rodrigo controlava suas roupas e até os remédios que ela tomava. Geisy diz que deixou de usar as roupas que gostava para agradar o então namorado e que ele vigiava se ela estava tomando anticoncepcional, porque queria engravidá-la.