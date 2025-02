Flávia Alessandra diz como explicou para filha qual a sensação de gozar

Atriz explicou que tinha lido um livro sobre qual a melhor forma de educar os filhos e aprendeu que, nesses casos, é melhor questionar ao filho o que ele entende do assunto que trouxe à tona. "Então perguntei para ela: 'o que você acha que é gozar?' Porque às vezes a gente responde além do que a cabeça da criança [compreende]. E aí eu lembro que você respondeu: 'ah, do jeito que ela [a personagem do filme] falou, eu acho que é uma coisa muito gostosa, muito legal'. Eu falei: 'é por aí'. Aí você falou: 'tipo tomar sorvete?' E eu: 'se pra você é gostoso [tomar sorvete], é legal, tipo tomar sorvete'".

No entanto, a atriz ressaltou que Giulia tocou no assunto na escola e a professora a notificou. "Veio um comunicado da professora, que a Giulia estava dizendo no recreio que estava louca para tomar sorvete e gozar muito. Veio esse recado para mim. Essa história é muito boa", completou, aos risos.

Giulia Costa é filha de Flávia Alessandra do casamento com o diretor Marcos Paulo (1951-2012). A atriz também é mãe de Olívia, 13, da relação com Otaviano Costa.