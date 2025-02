Luan Santana e mais: por que fãs estão nos 'melhores amigos' dos famosos?

Além disso, os seguidores que estão nos "melhores amigos" recebem o conteúdo mais facilmente. As redes sociais funcionam por meio de algoritmos, que vão priorizar o conteúdo de quem te adicionou na seção de amigos próximos.

Dessa forma, os famosos conseguem ter um engajamento melhor em suas redes. Os stories têm mais visualizações, os seguidores respondem e curtem mais e podem, de maneira geral, se reaproximarem daquela pessoa.

Existe uma fórmula do marketing de influência que é admiração + proximidade = conexão de influência. Essa proximidade que os seguidores acabam criando, de certa forma fantasiando, é muito justamente por esse conteúdo, por estar próximo. A gente vê aí que muitos influenciadores e criadores de conteúdo trazem uma proximidade que não existe. Os seguidores, em muitos casos, acabam realmente se entendendo como mais próximos dos seus influenciadores.

João Finamor

Não dá para colocar todos os seguidores no "melhores amigos" só pelas configurações do Insta, mas é possível fazer isso com ferramentas de automação. "Hoje em dia tem várias ferramentas que você pode integrar ao seu Instagram, e ele faz essa ação, [...] não precisa ir lá e colocar um por um. Mesmo não seguindo [a pessoa], é possível".

O perfil de Luan Santana colocou seguidores no "close friends" para divulgar a nova música do sertanejo: "Aluga-se". "O artista realiza uma ação em seu Instagram no close friends (a aba de amigos íntimos da conta), e vai adicionar um grande volume de seguidores aleatoriamente para assistirem alguns conteúdos exclusivos do projeto", diz um trecho da nota da assessoria enviada para Splash.

Da mesma forma, a inclusão dos fãs no "melhores amigos" d'Os Barões da Pisadinha fez parte do lançamento da música "Vida de Pilantra", informou a assessoria do duo a Splash. A música foi lançada na sexta-feira (14).