Ex-Malhação cogitou desistir da carreira de diplomata: 'Meses sem estudar'

Gabriel Falcão, 34, confessou ter cogitado desistir da carreira de diplomata antes de ser aprovado para o cargo no Palácio Itamaraty.

O que aconteceu

O também ator revelou ter interrompido os estudos preparatórios por meses após ter sido reprovado na primeira tentativa de ingresso, em 2023. Fiquei quase seis meses sem estudar depois de 2023. Acho que, na retomada, o mais importante é ser gentil consigo e voltar aos pouco", afirmou ele, respondendo ao questionamento de um seguidor nas redes sociais.

Gabriel Falcão tomou posse do cargo no final de janeiro e hoje recebe um salário inicial de R$ 20,9 mil. Ficou em 11º lugar de um concurso com 37 vagas, disputadas por quase 9 mil candidatos.