Enquete UOL: Sincerão com discussões provoca mudança no paredão do BBB 25

Aline, Guilherme e Mateus disputam a preferência do público para continuar na disputa pelo prêmio do Big Brother Brasil 25. Um deles irá se despedir do programa nesta terça-feira (18), no quinto paredão da atual edição do reality show.

O que diz a enquete do UOL

A dinâmica do Sincerão desta segunda-feira (17) incendiou os ânimos na casa do BBB 25. Veja abaixo o que isso representou na enquete UOL.

Na parcial feita às 10h35 de hoje (18), Mateus segue como o nome escolhido pelo público para deixar o jogo. O brother somou 49,28%.