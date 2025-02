Dieguinho: Gil é corajoso ao criticar, e Arthur Aguiar prova que não vê BBB

Ele está criticando a própria direção do programa também, pela escolha. E aí fica a lição, parem de chamar ex-BBB para fazer as dinâmicas. Ex-BBB tem ego. Eles querem aparecer. Eles só querem isso. Eles não estão lá para fazer o trabalho que o Gil do Vigor, por exemplo, faria com muita excelência, sentado naquele sofá.

Não precisa nem ter três que saibam o que está acontecendo no programa. Se o Gil do Vigor tivesse sentado naquele sofá, ele já teria cantado a bola para os outros dois e falava, 'não, mas ela [Aline] está certa', gente. Ela está certa'. Então, foi erro de escalação do jurado, mais um erro para a conta da direção.

Dieguinho

'Arthur Aguiar prova que não vê o BBB', diz Dieguinho

O apresentador criticou fortemente os jurados do Sincerão do BBB, especialmente Arthur Aguiar, que para Dieguinho não estava acompanhando o reality global.

Deu para ver claramente que eles não estão assistindo. Quem está assistindo ao BBB como a gente, a gente sabe dos assuntos e lá dentro vocês estavam fingindo saber. E se alguém pipocou nessa história, foram vocês jurados. Vocês pipocaram. Vocês não fizeram direito.