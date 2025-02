Diego sobre relação com Gracyanne no BBB 25: 'Estou com alguns receios'

É a primeira vez que a gente tem a possibilidade de conversar com uma pessoa de segurança. De falar coisas que nem sempre você fala paras outras pessoas. Agora eu tenho intimidade pra falar com você. Diego Hypolito

Na sequência, ele comentou sobre sua amizade com Gracyanne, que é anterior ao programa. "Eu já tinha com a Gra, e algumas coisas eu estou tendo um pouquinho mais de receio."

Diego admitiu ter receios com a aliança. "Continuo achando que ela me protege muito, mas eu estou com alguns receios porque o jogo está afunilando muito. E a partir do momento que o jogo está afunilando, eu tenho que priorizar aquilo que me prioriza no 100%".

