Danni Suzuki revela que foi molestada aos 8 anos por vizinho: 'Trauma'

Danni Suzuki, 47, relatou que cresceu com o trauma de ter sido abusada sexualmente aos 8 anos por um homem que morava no mesmo bairro no qual ela cresceu.

O que aconteceu

Suzuki explicou que ter sido molestada foi um trauma que ela precisou superar sozinha. "Tenho muitos traumas de infância que eu fui resolvendo. Passei por questões muito difíceis, fui molestada com 8, 9 anos por um vizinho. Esses traumas que você carrega, que guarda aquele segredo. Eu era bem pequena e ele era um velho", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante.

Atriz recordou que na época ela havia ido chamar uma amiga para brincar, quando sofreu o abuso. "Lembro de ter ido no prédio de uma amiga chamá-la [para brincar], e eu vivi essa experiência, que esse senhor do prédio ao lado, que era marido de uma amiga de igreja da minha avó, me pegou na escada e me molestou. E naquele momento eu reagi calada, fiquei com tanto medo, que eu lembro de um vizinho passar no corredor e eu virar de costas para a parede, ficar quieta e ele [depois] continuar [a me molestar]".