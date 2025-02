Danni Suzuki diz que marido de Gio Antonelli a tirou de novela e pôs esposa

Danni Suzuki, 47, contou que perdeu o papel de protagonista da novela "Sol Nascente" porque o diretor da trama, Leonardo Nogueira, 46, a tirou para escalar a própria esposa, Giovanna Antonelli, 48.

O que aconteceu

Suzuki explicou que foi convidada pelo autor da novela Walther Negrão, que teria escrito a protagonista inspirada nela. No entanto, durante os ensaios nos bastidores, antes das gravações, Nogueira teria tirado a personagem dela para escalar uma atriz "mais jovem", mas optou por Antonelli, que é mais velha que a própria Danni.

Atriz disse que reescrevem parte da trama para justificar o porquê da personagem de Giovanna não ser oriental de nascença, como havia sido o roteiro original. "Chegou no dia, a protagonista escolhida tinha sido a Giovanna Antonelli, que é a esposa do Leonardo. Ela é mais velha. Veio a esposa e quem sou eu para reclamar. A personagem era uma japonesa. Inclusive, eles reescreveram a história para explicar que ela foi adotada para justificar já quem nem oriental ela é. Na novela, ela usava kimono, coque com palito na cabeça", declarou em entrevista ao podcast Papagaio Falante.