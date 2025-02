Colocaram errado? Biquíni invertido se torna tendência entre famosas; veja

Com algumas regiões do Brasil alcançando elevadas temperaturas, muitas famosas têm aproveitado para renovar o bronze, aderindo à tendência do biquíni invertido.

Conheça a tendência do biquíni invertido

Não é de agora que colocar o biquíni ao contrário se tornou um hábito entre muitas mulheres. No verão de 2020, já era possível encontrar algumas adeptas do estilo.

Em busca de variações para suas peças, famosas já deixavam a parte franzida do biquíni para cima. Ao invés de amarrar esta parte nas costas, ela passou a ser amarrada no pescoço.