Chico: Aline merece ser salva do Paredão após ser esculachada por ex-BBBs

Aline merece ser salva do Paredão após ser esculachada por ex-BBBs que formaram o júri do Sincerão, afirmou Chico Barney em bate-papo com Bárbara Saryne no Central Splash desta terça-feira (18).

Eu gastei meu CPF com a Aline, mas estou até pensando em falsificar um CPF para mudar. Porque depois de ontem a Aline merece o nosso apoio. Depois de ter sido esculachada pelo sistema.

Chico Barney



A sister apontou Gracyanne Barbosa como arregona e saboneteira. O júri, formado por Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande, definiu que Aline 'Pipocou'. Sendo assim, ela recebeu a consequência.

Saryne: Júri de ex-BBBs foi incoerente após Aline expor Gracyanne

Aline teve coragem de expor Gracyanne Barbosa na dinâmica do Sincerão, mas o júri de ex-BBBs foi incoerente, afirmou Bárbara Saryne.