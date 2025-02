Cena com esfaqueamento é retirada da reprise de 'História de Amor'

Na cena, que não foi exibida no capítulo desta terça-feira (18), Carla dá uma facada em Caio. Na verdade, tudo não passa de um pesadelo da garota, que logo após é acordada por Helena (Regina Duarte).

Nas redes sociais, a ausência da sequência foi notada pelos telespectadores. "Cortaram a cena em que a Joyce tem um pesadelo com o Caio e ele acaba esfaqueado, mas deixaram a continuação quando a Helena entra no quarto pra acudir a filha. Ficou uma cena sem qualquer nexo", disse um usuário do X (antigo Twitter).