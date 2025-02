Camilla explica por que não chamou Vitória no Sincerão do BBB: 'Preocupada'

Vinícius: "Ontem o povo queria que você chamasse ela [Vitória]".

Camilla: "Todo mundo queria. Mas eu não queria. Eu não queria chamar ela porque eu fiquei preocupada com a questão do Mateus estar no Paredão, entendeu? Pra mim [que não estou no Paredão], ali, ontem, era só uma questão de exposição. E eu fiquei pensando: eu e Thamiris brigamos com a Vitória um dia antes, só que ela fica dentro do quarto. Não vejo ela conseguindo ter uma troca maneira com ninguém da casa. E aí eu pensei: cara, se o Mateus sair e eu inflamar essa p*rra, não sei como vai ser dentro do quarto. Vai ser um inferno! Tá entendendo? Ela sozinha e tal".

Mais cedo, Camilla fez um desabafo com Gracyanne Barbosa e detonou Vitória. A trancista disse que vai abandonar a atriz, mesmo que ela fique sozinha no reality show.

