Cacá Rosset passa por cirurgia em São Paulo: 'Muito bem-sucedida'

Bem-humorado, Cacá brincou que em breve estará mais 'atlético' do que nunca. "Meus amigos e minhas amigas, agora deleitem-se com o Cacazinho treinando para as próximas Olimpíadas, depois de se livrar das crises de diverticulite! Usain Bolt, treme!", escreveu ele, na legenda de um vídeo em que caminha pelo hospital, com o amparo de uma profissional da clínica.