BBB25: Será que Vitória precisa de amigos como Camilla, Thamiris e Mateus?

A falta de reciprocidade na relação de amizade entre Vitória Strada, as irmãs Thamiris e Camilla e até a própria dupla da atriz, Mateus, ficou muito nítida nestes últimos dias de BBB. Talvez quem esteja assistindo fique em agonia pensando: por que a Vitória ainda é amiga dessas meninas, que nitidamente não gostam dela? Por que não questionou Mateus duramente, quando ele se mostrou mais preocupado com as irmãs do que com ela, sua amiga de longa data?

É mais fácil para nós percebermos o desequilíbrio, pois estamos ouvindo as conversas nas quais Vitória não está presente, mas, também, por não estarmos envolvidos afetivamente com essas pessoas. A impressão que dá é que a amizade foi construída apenas por uma das partes. Falta a Vitória perceber que está investindo sozinha nestes laços.

Há alguns dias, antes dessas últimas brigas, Thamiris havia falado "tomara", se referindo a possibilidade de Vitória ir para o paredão, mas cobrou da atriz que ela tivesse votado diferente para tentar salvá-la de uma possível indicação ao paredão que nem aconteceu (quando Vitória votou em Dona Delma).