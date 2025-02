Aline e João Gabriel batem boca no Sincerão: 'Não é opção sua me respeitar'

João Gabriel apontou que Aline começou a treta. "Você arrumou embate comigo!"

Aline reclamou da forma como ele lhe apontou. "Você tem que se respeitar! Além de ser uma colega participante igual a você, eu sou mulher. E você tem que me respeitar. Deixa de ser moleque. Tem que me respeitar, sim! Não é opção sua me respeitar, não. Aprenda a conversar!"

O gêmeo continuou a rebatendo. "Eu cheguei a chorar e pedi desculpas por ter gritado com você no último Sincerão."

Pega a visão, rapaz! Você tá muito desorientado! Não sei de onde você veio, mas respeito é bom e todo mundo gosta. Aline

João Gabriel se defendeu. "Todo mundo que me conhece sabe o homem do coração bom e puro que eu sou! Você quer ganhar palco!"