'História de Amor': relembre 13 atores da novela que já morreram

Marly Bueno e Cláudio Corrêa e Castro de 'História de Amor' Imagem: Reprodução/Globo

Umberto Magnani

Umberto Magnani interpretou Mauro Moretti, o pai de Carlos (José Mayer), no folhetim. A morte do veterano foi repentina e aconteceu em 2016 durante as gravações da novela "Velho Chico" (Globo). Aos 75 anos, o ator sofreu um AVC e, apesar de ter sido socorrido, não resistiu. Cria do teatro, Magnani fez dezenas de espetáculos e novelas.

Sebastião Vasconcelos

Intérprete de Urbano, pai de Caio (Ângelo Paes Leme), Sebastião Vasconcelos morreu em 2013 após enfrentar grave depressão. O ator tinha 86 anos quando foi internado com pneumonia e não resistiu. Sua esposa, Vilma Guisser, disse que o ator paraibano sofreu muito ao ficar sem trabalhos na televisão e, isso teria colaborado para o declínio de sua saúde.