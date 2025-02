Após ter apartamento invadido por criminosa terrível, Silvia treme de medo

A capanga confronta Silvia e Jão. "Eu vim ver, com meus próprios olhos, o novo mundo que você frequenta. Você realmente mudou muito. Nem parece aquele fiscal de ônibus com quem eu me envolvi. Você parece ter se deslumbrado com a sua nova posição. E, como herdeiro da Formosa, buscou uma riquinha também", diz ela.

O protagonista pede que a ex-namorada vá embora, mas ela não acata o pedido. "Você, agora, é o tipo de mulher que o Jão quer na vida dele, Silvia. Sabe, faz parte do pacote do sucesso: emprego bom, status de herdeiro, namorada rica. Nem eu, nem a Madalena encaixamos mais na nova vida do Jorge Correa Bacelar. Tem que ser uma grã-fina, agora. Com sobrenome chique igual ao seu", fala a gestante.

O irmão de Nando (João Gabriel D'Aleluia) vai embora levando Cacá. "Caramba, agora eu sei o que a Madalena vinha aturando...", diz Silvia ao ficar sozinha.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

