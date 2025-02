Após Mateus criticar Vitória, brothers acolhem atriz: 'Não precisa mudar'

Escutando os desabafos da sister ao lado de Diego Hypolito, Guilherme afirmou que Vitória não precisa mudar seu jeito, visto que muitos ganhadores do reality tinham o mesmo perfil dela. "Não existe uma receita pra ser um grande jogador. Teve gente que ganhou esse jogo aqui que era simplesmente como ela, calma, tranquila... falava uma coisa, mas tranquila. O público olha, gosta, f*deu. Às vezes compra brigas que fica sem entender".

Depois da conversa, o ginasta e o fisioterapeuta seguiram para o quarto Anos 50, onde analisaram que Vitória deveria manter sua essência. "É muito difícil... uma coisa que eu percebo nesse programa é que as pessoas são muito egocêntricas, na vida somos muitas vezes... se coloca no lugar do outro. Quando ela falou ali, ficou visível que era uma pessoa que não tem um posicionamento igual eu teria, e está tudo bem, são pessoas diferentes. Não posso cobrar do outro ser quem eu sou", disse Diego.

Guilherme reafirmou que a atriz não deveria mudar por conta do apontamento de outros jogadores, e Diego complementou: "Ela entrou aqui sendo ela, a mesma pessoa, eu não concordo dessas pessoas falarem 'você tem que ser assim pra ser aceito por mim!', aceito por QUEM? A gente tem que ser aceito por Deus, e nesse programa pelo público!".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas