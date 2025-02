Amanda Kimberlly se revolta com página que zomba de sua filha com Neymar

Amanda Kimberlly, 31, exigiu o fim de ataques virtuais contra Helena, 9 meses, sua filha com Neymar, 33.

O que aconteceu

A modelo expressou sua revolta contra um perfil do Instagram que faz posts ofensivos contra a criança. "Estou cansada, definitivamente cansada, desses ataques que a Helena vem sofrendo desse perfil. Eu faço a denúncia, a pessoa (covarde) deleta e cria outro com o mesmo conteúdo e difamação", protestou ela, em seu perfil no X (antigo Twitter).

Amanda deixou claro que não está disposta a tolerar esse tipo de agressão contra Helena. "Quer me atacar? Ok, eu aguento! Mas a minha filha, não! Não consigo colocar em palavras a dor que eu senti vendo as imagens caracterizadas que essa pessoa fez da minha filha."