Acusado de atirar em um homem, A$AP Rocky é inocentado em julgamento

Terell Ephron alega que sua mão foi atingida de raspão por uma das balas que o rapper supostamente atirou. O advogado de defesa de A$AP afirma que o artista usou uma arma cenográfica para interromper a briga com o ex-amigo.

O rapper chegou a ser preso em abril de 2022 e se declarou inocente. Durante as investigações, a polícia retornou ao local do crime para coletar evidências, mas não encontrou nada. Já Ephron supostamente encontrou dois invólucros de balas de 9 mm.

Em seu depoimento, Terell Ephron admitiu que esteve em um stand de tiro em Los Angeles, onde disparou uma pistola semiautomática, apenas duas semanas antes do desentendimento. Com base nisso, a defesa do rapper alegou que o homem teria 'plantado' os invólucros de balas no suposto local do crime.

A$AP Rocky ainda alegou que A$AP Relli inventou a história para extorquir dinheiro dele. Para embasar esse argumento, ele citou um processo civil de US$ 30 milhões movido por Ephron contra ele.

O marido de Rihanna, 36, poderia ficar até 24 anos preso, caso fosse constatado sua culpa. Ele se declarou inocente das acusações e recusou um acordo de confissão de culpa de 180 dias de prisão.

Rihanna demonstrou alívio ao saber do veredito que absolveu A$AP Rocky. A cantora acompanhou partes do julgamento e, nos momentos finais, levou os filhos do casal, RZA e Riot Rose, para a sessão. A presença dela e das crianças chegou a ser criticada pelo promotor, que alegou uma tentativa de influenciar o júri.