Abriu o olho? Diego avalia sisters do quarto Nordeste: 'Individualistas'

Guilherme concordou, recordando uma fala de Camilla, sobre não fazer rodízio das camas no quarto Nordeste, já que cada um tinha a sua. A sister afirmou isso após o quarto Anos 50 ser interditado, fazendo com que os jogadores tivessem que se alojar em outros dormitórios. Como consequência, o fisioterapeuta dormiu muitas noites seguidas no chão.

O brother ainda criticou o fato de Camilla se incomodar com a escolha de Vitória nesta última votação. "Teve uma coisa que pegou em mim que ela [Camilla] falou. Teve a questão do voto de Vitória. Ela disse que se a ordem dos votos fosse diferente, ela teria votado em Vitória. Eu jamais faria isso com você, com minha sogra, com Dani, com quem fosse".

Ali ela [Vitória] votou com o coração dela e não iria mudar quem iria pro Paredão. Quem iria pro Paredão de qualquer forma era eu. Só que como não seguiu do jeito que queriam lá. Guilherme, sobre a votação do BBB 25

Diego ainda compartilhou sua experiência pessoal com as sisters do quarto Nordeste, afirmando que elas sempre o colocavam pra baixo: "Eu achei que eu ia sair. Você escuta das pessoas que estão próximas a você que você vai sair. Eu fui desvalidado por eles em todos os momentos. Eu vou ficar aplaudindo e correndo atrás de pessoas que não gostam de mim?".

Os dois participantes concordaram que, em breve, Camilla deveria enfrentar uma berlinda. "É o Paredão que eu mais queria. Eu queria que semana que vem fosse. Ela [Camilla] e o Diogo. Eu queria ver a sensação dela. Porque eu vejo ela julgando todo mundo quanto tá no Paredão, por um posicionamento errado, por isso, por aquilo. Quero ver quando for ela! Quero ver. Você está no Paredão, você vê como é difícil", disparou Diego.

