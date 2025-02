Yasmin Brunet revela que já faturou mais que R$ 2,92 milhões após BBB 24

Yasmin Brunet, 36, revelou que já conseguiu faturar mais que o prêmio de R$ 2,92 milhões que foi entregue ao vencedor do BBB 24.

O que aconteceu

Brunet faturou esse valor em menos de um ano desde sua participação no reality, quando lançou sua própria marca de cosméticos. "Estou muito feliz com isso. Não esperava de forma alguma, porque sou uma pessoa que sempre tende a esperar o pior", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

Modelo admitiu que ficou surpresa com a rapidez com que vendeu seus produtos. "Às vezes espero o melhor, mas me preparo para o pior. Sou muito pessimista em geral. Eu jamais imaginava que venderíamos tanto e tão rápido".