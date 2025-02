Vitória se desculpa com aliada e recebe conselho: 'Não precisa se humilhar'

As duas se abraçaram. "Tá bom, amiga, relaxa", rebateu Thamiris.

Mais tarde, Mateus disse que a situação está resolvida e aconselhou que a amiga "não se humilhasse mais". "Pediu desculpa, agora também não precisa ficar pedindo desculpas mil vezes, não se coloca nesse lugar (…) Mas não precisa se humilhar também, porque todo mundo aqui vai errar", disse.

Vitória brigou com Thamiris e Camilla após a formação do Paredão por não ter votado em conjunto. Após a briga, Vitória chorou com Mateus e disse que não concordava com o tratamento que recebeu, por isso tentou se impor. "Eu não quis dizer que elas não podiam gritar comigo, porque eu sei que as vivências delas são diferentes e eu vim de um lugar muito privilegiado. Eu não posso exigir que ninguém fale com a calma que eu falo".

Thamiris chegou a dizer que Vitória "pensou merdamente". "Hoje para mim foi muito importante", disse. "Eu gelei".

