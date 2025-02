Viih Tube rebate críticas ao seu batismo: 'Crente falando mal de crente'

Ela disse que não precisa usar o batismo para ter engajamento nas redes sociais. ''Desculpa, mas eu não preciso me batizar para ter engajamento. Se você entrar no meu perfil vai ver que está tudo bem com a minha profissão, me esforço, trabalho bastante para ter engajamento. Eu fiz porque é minha intimidade com Deus'', falou.

A influenciadora e seu marido, Eliezer, foram batizados em uma igreja evangélica no último sábado (15). O casal compartilhou nas redes sociais o vídeo do momento em que passaram pelo batismo religioso.