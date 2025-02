Vera Viel diz que 'descobriu' câncer durante massagem: 'Tem um nódulo'

A famosa relatou que seu chão desabou com o resultado da ressonância. "Ninguém está preparado para receber uma notícia dessas, porque quando você fala em câncer, parece uma sentença de morte. O mundo desaba na sua cabeça e você fica sem chão".

A esposa de Rodrigo disse que em seu caso as chances de cura foram altas porque ela descobriu no começo da doença. "Peguei muito no início, por isso a chance de cura foi enorme. Foi realmente um milagre, a mão de Deus em tudo. Se o tumor tivesse mais que cinco centímetros teria que fazer quimioterapia porque poderia dar metástase".

Vera Viel foi diagnosticada com sarcoma sinovial em setembro do ano passado. O sarcoma sinovial é um tipo de câncer que atinge os tecidos moles do corpo humano, como os músculos e os tendões. Ela se submeteu a uma cirurgia em outubro daquele ano e ficou uma cicatriz na coxa direita.

Além da cirurgia, a influenciadora precisou fazer 33 sessões de radioterapia. O tratamento chegou ao fim em 24 de dezembro passado, quando ela celebrou. "Nesse dia tão significativo, realizei minha última sessão de radioterapia e não poderia estar mais grata", disse na ocasião.