Vendendo sua arte: Regina Duarte anuncia pinturas que chegam a R$ 25 mil

O produto mais caro ofertado trata-se da tela "Musa da Ilha", pintado por ela em 1997. Outros trabalhos não tiveram seus preços divulgados, sendo necessário entrar em contato através do site para consultar o valor.

Na parte de trabalhos botânicos, o mais caro chega a R$ 10 mil, sendo uma colagem de amendoeira. A descrição de seu site afirma: "Ela [Regina Duarte] celebra seu atual ciclo nas Artes com folhas, frutos, sementes, raízes e casca do caule das árvores. Com técnicas de colagem, estes materiais ganham uma nova vida, um novo sentido, e é assim que Regina se redescobre na identidade com a preservação da Natureza Botânica".