Travis Scott é processado após segurança de rapper receber grave acusação

A equipe de Travis Scott afirma que a acusação é falsa. Ao TMZ, os representantes do rapper garantem que o artista não estava presente no momento do ataque, já que estava dentro um restaurante, enquanto o suposto incidente foi do lado de fora.

No entanto, o processo não culpabiliza o rapper por nada. No documento, Muhanna afirma que Travis Scott nunca deveria ter contratado o segurança e que deseja uma indenização pelo ocorrido.