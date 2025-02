Shakira recebe alta hospitalar e confirma show no Peru

Shakira teve alta hospitalar na noite deste domingo (16), em Lima, na capital do Peru, segundo a imprensa local.

O que aconteceu

A cantora foi internada de urgência no sábado (15) após sentir fortes dores abdominais em uma clínica privada no distrito turístico de Miraflores. Ela teria passado mal após consumir a comida de um famoso restaurante peruano, disse o jornal local Trome.

Um dos principais nomes da música latina, ela precisou cancelar o show que tinha previsto para o domingo (16) na capital peruana após dar entrada. "Obrigada a todos por suas mensagens de carinho. Me dão tanta força! Eu os amo do fundo do coração", escreveu ela nas redes.