Shakira passou mal por causa de comida de restaurante peruano, diz jornal

Shakira, 48, precisou ser internada após passar mal por ter consumido comida de um famoso restaurante peruano.

O que aconteceu

Cantora precisou adiar show que faria em Lima, capital do Peru, devido a dores abdominais. Equipe de Shakira selecionou dois pratos de um restaurante local e levou para a artista, que teria consumido os alimentos e passado mal. As informações são do jornal peruano Trome.

A colombiana teria ficado desidratada e com fortes dores. "Alguma coisa aconteceu após ela ter comido aqueles ceviches e ela precisou ser hospitalizada", segundo o jornalista Jaime Bayly.