Saryne: Sem arregar, Aline se posicionou em treta com João Gabriel no BBB

A treta com João Gabriel serviu para Aline se posicionar no BBB 25, afirmou Bárbara Saryne em bate-papo com Chico Barney no Central Splash desta segunda-feira (17).

Eu confesso que acho essa treta toda muito chata. Fica até um pouco difícil de entender. Os argumentos usados pelos 'Joões' [João Pedro e João Gabriel]. A gente tem que resgatar o que foi falado antes. Então, eu acho um pouco chato.