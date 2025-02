Saiba o valor milionário do anel de noivado que Franciny Ehlke ganhou

Franciny Ehlke, 25, anunciou, nesta semana, que está noiva de Tony Maleh, 36.

O que aconteceu

Os dois ficaram noivos com apenas três meses de namoro. A influenciadora contou a notícia aos fãs nas redes sociais.

A joia escolhida pelo bilionário foi um anel de ouro branco 9 quilates, com um diamante de 0,3 quilates e conta com mais 35 pedras de brilhante encrostadas no aro do anel. A peça da marca Glamira custa R$ 5,1 milhões.