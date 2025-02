Rudá morre? Saiba como será assassinato que vai agitar 'Mania de Você'

Rudá (Nicolas Prattes) será assassinado nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após fugir da prisão, o protagonista vai morrer. Segundo informações do jornal O Globo, as cenas serão gravadas na Costa Verde do Rio.