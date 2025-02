Renata e Eva analisam jogo de aliado no BBB 25: 'Fala com todo mundo'

Após brincar que a amiga está na primeira, segunda e terceira posição, Eva analisou Maike. "O problema do Maike é que ele fala de jogo com todo mundo. Fala de jogo com a gente, com as meninas lá do quarto, a Camilla, Thamiris... com todo mundo".

Renata garantiu que não tinha como elas tirarem conclusões neste momento. "Mas é porque o embate deles não é... Já te falei isso. Uma coisa não separa. Porque na hora de priorizar, eles priorizam a gente".

O anjo da semana ainda aconselhou a líder de que elas deveriam analisar os participantes a cada semana. "A gente tem que entender que a gente vai se proteger e [...] no momento que a gente quiser ter um embate com os meninos ou eles com a gente, aí a gente vai saber. Até agora não tem como. Tem que trabalhar com os dias por semana, cada semana é uma semana".

