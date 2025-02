Raimundo vira monstro e acaba com os sonhos de Vera em 'Garota do Momento'

No capítulo desta segunda-feira (17) de "Garota do Momento" (Globo), Raimundo (Danton Mello) exige que Celeste (Débora Ozório) se afaste de Edu (Caio Manhente).

Para ajudar a menina, Vera (Tatiana Tibúrcio) sugere que Celeste tente um acordo com Raimundo.

Sentindo-se afrontado, Raimundo demite Vera sem mais nem menos.