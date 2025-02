Rachou? Entenda a briga do quarto Nordeste com Vitória Strada no BBB 25

Para ambas, Vitória não cogitou que Thamiris poderia ir para o Paredão quando escolheu votar em Joselma, ao invés de Guilherme, como o restante do grupo. Até mesmo Gracyanne criticou a decisão da aliada em não se mostrar fiel a elas.

BBB 25: Vitória Strada estranha atitude de aliadas Imagem: Reprodução/Globoplay

Após a formação da berlinda, as irmãs cariocas se reuniram no quarto Fantástico, onde seguiram criticando Vitória. "Ela é idiota, idiota! Ela só pensa nela. Se a Dani votasse em mim, eu ia pro paredão", disparou Thamiris, mesmo sabendo que a escolha da ginasta foi a atriz.

Enquanto ignoravam Vitória, se recusando a conversar com ela, a sister afirmou para Mateus: "Poderia ter empatado ou ido eu, você pensou em mim. Você. Eu não quero falar com ela agora não pra não me estressar, vou pedir pra você ficar e tudo mais... As coisas aqui tem que ser muito pensadas", disse Thamiris.

Camilla ainda garantiu que teria votado na atriz, caso a dinâmica tivesse outra ordem de votação. "Se tivesse saído o número 3 [na urna], eu votava nela só pra largar de ser otária. Papo reto, porque ela ia botar no c* da minha irmã. Quer falar de hipocrisia? Eu nem fico encucada com o Mateus não, ele foi coerente, mas se não fosse o Mateus? Ia Guilherme e Thamiris por lá. Quem você acha que estaria no Paredão agora? Thamiris. Tá entendendo minha revolta?".

Sisters discutem com Vitória

Ao procurar o grupo no quarto, Vitória tentou entender o que estava acontecendo, quando Camilla iniciou uma discussão."A Thamiris poderia estar no Paredão se você não se posicionasse. Se Mateus recuasse igual você recuou, minha irmã poderia estar no Paredão", disparou a trancista.