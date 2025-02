Hipócritas, pipoqueiros e arregões: quem é quem no Sincerão da semana?

Com a presença de ex-BBB's no júri, o quinto Sincerão do BBB 25 (Globo) não foi para toda a casa.

O que aconteceu

Participaram da dinâmica: Líder (Eva), Anjo (Renata), Emparedados (Aline, Mateus e Guilherme), Vitória Strada (escolhido pelo público por voto no Gshow), Camilla (escolhida por Arthur Aguiar), João Gabriel (escolhido por Babu) e Thamiris (escolhida por Fernanda).