Quem é o influencer preso por tráfico de pessoas pela polícia da Argentina?

A investigação policial revelou que essas condições configuraram uma situação de servidão, já que Cabrera se aproveitada da vulnerabilidade das vítimas. Cabrera também aproveitaria sua fama para atrair as jovens e explorá-las no trabalho utilizando sua fama e a falsa promessa de alavancar suas redes sociais.

Apesar da notícia de sua prisão ter repercutido no início desta semana, tudo indica que Cabrera já foi solto. Ele publicou fotos e vídeo em seus perfis no Instagram, inclusive sua conta verificada de 7,9 milhões de seguidores. Não há indicação de é sua equipe publicando fotos de arquivo.

Yao Cabrera publicou Stories no Instagram nesta segunda-feira (17), véspera de seu aniversário, indicando que está solto Imagem: Reprodução/Instagram @yaoecabrera

Quem é Yao Cabrera?

Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, mais conhecido como Yao Cabrera, nasceu em 18 de fevereiro de 1997, em Montevidéu, no Uruguai. Ele completa 28 anos nesta terça-feira (18). Sua biografia do Instagram indica conexão entre o Uruguai, Argentina e os Estados Unidos.

Fama com redes sociais. Atraindo público infantil e adolescentes até 14 anos — mesmo com pegadinhas não muito sadias, com simulação de morte e sequesttro —, Yao acumula 25 milhões de seguidores somando suas contas no Instagram, TikTok e inscritos do YouTube.