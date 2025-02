Humor autodepreciativo e fama nos Simpsons: quem é o apresentador do Oscar?

Como roteirista e comediante, ele escreveu episódios do desenho "Os Simpsons", que ajudou a produzir entre 1991 e 1993. Além disso, ele teve uma fértil carreira criando quadros humorísticos para o programa de comédia "Saturday Night Live" entre 1988 e 1991.

Atualmente, ele comanda uma série de podcast e um programa de viagem. O "Conan O'Brien Needs a Friend" está no ar desde 2018, com o apresentador batendo papos bem-humorados com amigos famosos a cada episódio disponibilizado no Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music, além da rádio americana SiriusXM. Ele também visita estes mesmos amigos do podcast no "Conan O'Brien Vai Nessa" na plataforma de streaming Max.

O apresentador do Oscar já era comediante desde os tempos da faculdade, em Harvard. Durante os estudos em história e literatura, Conan O'Brien foi presidente do The Harvard Lampoon, a revista humorística da universidade. Ele acabaria trabalhando para um colega mais tarde em sua carreira: Jeff Zucker, futuro presidente da NBC, comandava a redação do jornal The Harvard Crimson quando O'Brien estava no Lampoon.

Conan O'Brien no escritório dos roteiristas de "Os Simpsons" em 1992 Imagem: Bill Oakley/Creative Commons

Depois de se formar, ele começou sua carreira na HBO. Ele foi roteirista da série de comédia "Not Necessarily the News", onde ficou por duas temporadas.

Um ano e alguns trabalhos menores depois, O'Brien recebeu um convite para integrar a equipe do "Saturday Night Live", que mudaria sua carreira. Foi seu ex-chefe do SNL, Lorne Michaels, quem acabou o convidando produzir o Late Night; O'Brien o convenceu de que seria melhor como apresentador após uma audição polêmica, em que críticos apontaram que seu senso de humor era "desengonçado".