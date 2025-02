Pastora foi atacada, ficou em estado gravíssimo e surpreendeu médicos

Luta pela vida

Vanessa Giácomo e Dan Stulbach são os protagonistas de 'Fé para o Impossível' Imagem: Divulgação

Renee foi submetida a duas cirurgias para retirar coágulos do cérebro. Depois foi transferida para o Hospital Copa D' Or, onde passou por uma terceira intervenção para recolocação de parte da calota craniana.

Os médicos acreditavam que ela tinha menos de 30% de chance de sobreviver nos 14 dias seguintes. Porém, após as cirurgias, as chances de sobrevivência aumentaram para 90%. Já as chances de ter sequelas caíram de 80% pra 30%.

Recuperação