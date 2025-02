Parcial da enquete do UOL aponta favorito para deixar o BBB 25 e web reage

O resultado parcial da enquete UOL desta segunda-feira (17) indica que Mateus é o favorito para ser eliminado do Big Brother Brasil na noite de terça-feira (18). Ele enfrenta o quinto paredão ao lado de Aline e Guilherme.

O que diz a enquete do UOL

Até as 18h50 desta segunda-feira (17), Mateus liderava a votação para deixar a casa, com 48,65% dos votos. Aline aparece como principal concorrente na disputa, registrando 32,93% da preferência do público.