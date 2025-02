'Está brincando?': o que Denzel Washington acha de ficar fora do Oscar 2025

O ator continuou, justificando que está em uma fase mais compreensiva da vida. "Olha, estou nessa há muito tempo. Eu tenho — não quero dizer que há outras prioridades, mas há uma realidade nesta idade. O começo da sabedoria é a compreensão. Estou ficando mais sábio, trabalhando para falar menos e aprender a entender mais - e isso é empolgante", afirmou.

Denzel Washington em 'Gladiador II' Imagem: Divulgação

Satisfeito com sua vida profissional, Washington celebra seu trabalho atual na peça Othello, na Broadway. Ele ainda justifica a total compreensão de não ter sido indicado ao mais relevante prêmio do cinema com o fator de estar no projeto baseado na obra de Shakespeare, no qual atua com Jake Gyllenhaal.

Eu estava sentado lá sorrindo e pensando: 'Olha para você. No dia em que não recebeu uma indicação ao Oscar, você está trabalhando em Othello na Broadway Denzel Washington

Denzel Washington foi indicado a Melhor Ator Coadjuvante no Globo de Ouro por Gladiador 2. No entanto, perdeu a estatueta para Kieran Culkin, que tem sido elogiado por seu papel em "A Verdadeira Dor".

No Oscar, Kieran Culkin, Edward Norton, Guy Pearce, Jeremy Strong e Yura Borisov são os indicados a Melhor Ator Coadjuvante deste ano. A cerimônia acontece no dia 2 de março, em Los Angeles.