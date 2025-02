O perigoso recado de Tadeu para o elenco do BBB 25

Ao encerrar os trabalhos da formação de paredão no último domingo, Tadeu Schmidt deu mais um recado importante para os participantes. "Aproveitem bastante as próximas horas. Viu? Aproveitem. Bastante. As próximas horas. Aproveitem! Tá?"

Não sei se o amigo leitor notou, mas foi uma ênfase muito especial no "aproveitem". Mais até do que uma mensagem, foi uma orientação: usem o tempo que vocês têm até terça-feira para expor conflitos, desenvolver acareações, render bons VTs.

O problema é que esse é o elenco mais omisso, preguiçoso e covarde desde O Poderoso Chefão III. Ora, não duvido nada que distorçam as generosas palavras de Tadeu com outro intuito e resolvam dizer que estão aproveitando, sim: para curtir o sol na piscina, as novas anilhas na academia, a goiabada no Tá Com Nada.